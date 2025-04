Nonostante la sconfitta contro la squadra di Conte, il polacco ha dimostrato di essere sempre a disposizione per la sua squadra

Contro il Napoli il Torino ha dovuto confrontarsi con un top club della massima serie italiana, è stata una partita difficile che già sulla carta dava la squadra di casa come favorita. Il Napoli non poteva scendere in campo in una condizione di forma migliore, dopo aver recuperato il leader difensivo Buongiorno, la squadra di Conte ha dimostrato di essere più determinata che mai per guadagnare 3 punti preziosi che gli hanno permesso di staccare l’Inter in cima alla classifica. In una prova decisamente sottotono del Torino uno dei pochi ad essersi distinto per la tenacia e la volontà di fare bene è stato Linetty. Il polacco sebbene non abbia fornito una prestazione da non dimenticare si è reso protagonista con diversi tentativi di verticalizzazione e di ripiegamento per tentare di legare i reparti della squadra.

Il Jolly di centrocampo

Nonostante non disputasse più di un’ora di gioco da più di 2 mesi, nelle ultime 3 partite, a causa delle assenze importanti a centrocampo, Linetty è partito titolare dimostrando di essere sempre pronto ad aiutare la squadra con la sua esperienza e la sua solidità. Vanoli lo identifica come una perfetta alternativa per il reparto di centrocampo, tanto che non appena la squadra manca di uno dei suoi interpreti, il polacco a prescindere da quanto tempo non scenda con tanta continuità in campo viene chiamato dal tecnico per competere sul terreno di gioco.

Scadenza di contratto

All’inizio del campionato Linetty si era conquistato diverso spazio tra le gerarchie di Vanoli, che a inizio stagione faticava a privarsi del suo giocatore. Tuttavia con l’arrivo di nuovi innesti dal mercato, il polacco ha visto scendere notevolmente il suo minutaggio in favore dei nuovi giovani talenti. Ora dopo 5 stagioni in granata lascerà il club alla fine del campionato con il termine del suo contratto.