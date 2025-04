Dopo la sconfitta contro il Napoli, Vanoli pensa di tornare al 4-2-3-1 per la sfida contro il Venezia: tanto dipende da Gineitis

Ormai archiviata la sconfitta di Napoli, che ha visto il Torino andare sin da subito in svantaggio e non riuscire praticamente mai a rendersi pericoloso, si pensa già alla partita contro il Venezia di venerdì sera. Sono poche le cose viste domenica da cui ripartire, tante quelle da cestinare: su tutti il ritorno al 3-5-2 che non ha per nulla convinto. Con ogni probabilità contro la sua ex squadra Vanoli riproporrà il 4-2-3-1 che ha dato grandi soddisfazioni nel girone di ritorno, con un Gineitis in più rispetto alla sfida del Maradona.

Gineitis ancora da esterno

Assente per squalifica nell’ultimo turno di campionato, Gvidas Gineitis sarà a piena disposizione per la partita contro il Venezia. E la sensazione è che Vanoli farà nuovamente affidamento su di lui dal primo minuto. Pesa infatti l’assenza di Lazaro, giocatore che come detto più volte dal tecnico non ha un vero e proprio sostituto ideale per caratteristiche; e le volte in cui l’austriaco è mancato – purtroppo spesso di recente – è stato sempre il lituano a prendere il suo posto. Nonostante non sia fin qui mai riuscito a incidere come quando subentra dalla panchina (vedi Fiorentina, Milan e Lazio), il classe 2004 ogni volta che parte dal 1′ prova comunque a fare il massimo per aiutare la squadra. E questa è una cosa che a Vanoli fa certamente piacere.

Torna il 4-2-3-1

Dato per certo che il mister si riaffiderà al sistema a 4 visto fino al giorno prima di Napoli-Torino, in due in particolare potranno ritornare al loro posto. Vlasic farà ancora da collante tra centrocampo e attacco, mentre Elmas potrà partire dalla propria mattonella preferita: la zona sinistra del campo. Sarà questa la formula giusta per poter battere il Venezia?