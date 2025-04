Giudice Sportivo / Nessuno squalificato nella formazione veneta, lo juventino Yildiz fermato per due giornate

Il cartellino giallo ricevuto nei minuti finali di Napoli-Torino costa a Valentino Lazaro un turno di squalifica. L’esterno austriaco era infatti diffidato e ora dovrà saltare la partita contro il Venezia. A dover fare particolarmente attenzione a non ricevere sanzioni disciplinari è ora Ivan Ilic, che con l’ammonizione di Napoli è entrato in diffida. Per la partita di venerdì contro il Torino non è stato squalificato nessun giocatore del Venezia.

Giudice Sportivo: gli squalificati

Calciatori espulsi

Due giornate a: Yildiz (Juventus)

Una giornata a: Ghilardi (Verona), Grassi (Empoli)

Calciatori non espulsi

Una giornata a: Carboni (Monza), Coppola (Verona), Ehizibue e Payero (Udinese), Henderson (Empoli) Lazaro (Torino), Ranieri (Fiorentina)