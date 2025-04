Il Venezia lotta per centrare l’obiettivo salvezza. A un anno dalla promozione, i veneti vogliono rimanere in Serie A

Il Venezia sarà il prossimo avversario del Torino. I lagunari affronteranno le ultime 4 partite della stagione con la grinta di chi è alla disperata ricerca di punti salvezza. Dopo un inizio di stagione decisamente complicato, i ragazzi allenati da Eusebio Di Francesco si sono adattati alla Serie A, macinando punti preziosi.

Il Venezia è tornato nella massima categoria del calcio italiano al termine della scorsa stagione. Tra gli eroi della promozione dei veneti dalla B alla Serie A c’è Paolo Vanoli. L’allenatore del Toro ha affrontato da rivale il suo passato nel turno d’andata della stagione in corso, vincendo la sfida grazie al gol di Saul Coco.

Tre punti a Torino per continuare a sognare

Il Venezia è reduce dalla sconfitta interna contro il Milan. Nella laguna, i rossoneri si sono imposti 2-0. Nelle ultime 5 partite, Nicolussi-Caviglia e compagni hanno raccolto 2 pareggi, 2 sconfitte e la vittoria contro il Monza. Il successo contro i brianzoli è stato fondamentale per i ragazzi di Di Francesco, in lotta contro la squadra di Nesta nei bassifondi della classifica.

La salvezza è un traguardo raggiungibile a Venezia. I lagunari distano appena 2 punti dal Lecce 17^ e attualmente salvo. Classifica alla mano, Oristanio e compagni potrebbero ancora ambire al 14^ posto ora occupato dal Cagliari. Il prossimo 18 maggio si giocherà proprio lo scontro diretto tra i veneti e i sardi, un match clou per la permanenza in Serie A delle due squadre.

L’addio di Pohjanpalo

A gennaio, il Venezia ha salutato Joel Pohjanpalo. Dopo 3 anni nella laguna, il bomber finlandese ha deciso di dire addio alla città dei canali per trasferirsi al Palermo. Pohjanpalo è ancora il miglior marcatore stagionale del Venezia.

La punta scandinava guida la classifica dei gol del club veneto, davanti all’ex Juventus Nicolussi-Caviglia (4 gol). Staccati di 2 reti ci sono Oristanio, Busio e Ellertsson, tutti fermi a 2 gol in stagione. Il Venezia ha il secondo peggior attacco della Serie A, con 27 reti, a pari merito con l’Empoli. In vetta alla classifica dei gol incassati c’è il Monza, fanalino di coda e a un passo dalla retrocessione in Serie B.