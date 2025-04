Ecco le designazioni arbitrali ufficiali per la 35esima giornata di Serie A: Sozza arbitrerà Torino-Venezia

Sono state rese note le designazioni arbitrali per la 35esima giornata di Serie A. Ad arbitrare Torino-Venezia ci sarà Sozza. Il primo assistente sarà Peretti mentre il secondo sarà Colarossi. Scelto Sacchi come quarto uomo. Al VAR opererà La Penna aiutato da Meraviglia come Aiuto VAR.

Le designazioni arbitrali per la 35esima giornata

TORINO – VENEZIA Venerdì 02/05 h.20.45

SOZZA

PERETTI – COLAROSSI

IV: SACCHI

VAR: LA PENNA

AVAR: MERAVIGLIA