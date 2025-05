Domenica ricca di verdetti per la Serie A: il Pisa torna in massima serie dopo 34 anni, il Monza è retrocesso aritmeticamente

Una domenica tutt’altro che banale in Serie A, tra lotta salvezza, Champions e verdetti. In particolare, nel pomeriggio di ieri sono arrivate due notizie molto importanti in ottica prossima stagione. Da un lato il Pisa ha ottenuto la promozione nel massimo campionato 34 anni dopo l’ultima volta, mettendo al sicuro il 2° posto in classifica e aggiungendosi così al Sassuolo. Il coronamento di una stagione straordinaria per i nerazzurri, che hanno scelto di andare sul sicuro scegliendo Pippo Inzaghi a inizio stagione e sono stati ricambiati alla grande.

Il Monza è retrocesso in Serie B

A far posto ai toscani, però, è il Monza. I brianzoli sono infatti retrocessi aritmeticamente nel pomeriggio di ieri in seguito alla pesante sconfitta interna contro l’Atalanta. Troppi i punti di distanza dal quartultimo posto, troppo pochi quelli ottenuti fino a questo momento: l’obiettivo della squadra di Nesta, ora, è quello di ottenere almeno tre punti per non riscrivere la storia in negativo del campionato.