Dopo aver conquistato la finale di Champions la squadra di Inzaghi cercherà di mantenere viva la lotta per lo scudetto

Contro il Barcellona l’Inter ha fornito una prestazione eccelsa che gli ha permesso di potersi aggiudicare la possibilità di qualificarsi alla fine Champions League di Monaco in programma sabato 31 maggio. Anche in campionato, dopo due sconfitte consecutive contro Bologna e Roma, l’Inter nell’ultimo turno contro il Verona è tornato a vincere guadagnando 3 punti preziosi per mantenere viva la lotta per lo scudetto, con la possibilità di poter mantenere aperto il campionato fino all’ultima giornata. Domenica la squadra di Inzaghi arriverà all’Olimpico Grande Torino, per disputare la decima partita nell’ultimo mese, con appena 4 giorni di riposo dopo l’ultimo incontro disputato che si è protratto fino al 120′ minuto.

Il miglior attacco del campionato

Oltre ad essere una grande squadra, ben preparata e con una discreta profondità della rosa, l’Inter con i suoi 73 gol realizzati vanta il miglior attacco del campionato. La coppia d’attacco composta da Thuram e Lautaro Martinez è tra la più prolifiche della stagione, insieme hanno realizzato ben 26 gol e 7 assist. Tra i giocatori che nell’ultimo periodo sono stati decisivi per la squadra lombarda, l’esterno olandese Dumfries spicca su tutti. Dopo un lungo infortunio è tornato a disposizione di Inzaghi nelle ultime gare, e nel doppio confronto col Barcellona si è reso protagonista con 2 gol e 3 assist, avendo quindi partecipato a ben 5 gol dei 7 totali dell’Inter.

3 partite al termine del campionato

Il recente periodo intenso di incontri di alto livello ha compromesso le ultime partite di campionato della squadra di Inzaghi. Dopo aver superato il Bayern ai quarti e il Barcellona in semifinale di Champions League, l’Inter andrà in contro ad un finale di stagione particolarmente intenso. Nonostante la recente sconfitta in Coppa Italia contro il Milan, dopo una stagione sotto i riflettori, l’Inter tenterà di concretizzare tutti gli sforzi fatti nel corso dell’anno mantenendo vivo il sogno di conquistare la Champions League e di ambire al titolo della Serie A dovendo ancora affrontare Torino, Lazio e Como.