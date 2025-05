Ecco tutte le designazioni arbitrali ufficiali per la 36a giornata di Serie A: ad arbitrare Torino Inter ci sarà La Penna

Dopo il pareggio ottenuto contro il Venezia con una prestazione decisamente sottotono rispetto alle aspettative, il Torino sfiderà l’Inter, la seconda in classifica che sarà motivata a mantenere viva la lotta per lo scudetto. L’AIA ha comunicato le designazioni arbitrali per la 36a giornata. A dirigere l’incontro all’Olimpico Grande Torino sarà La Penna, con l’assistenza di Lo Cicero e Cecconi. Bonacina sarà il quarto uomo mentre al VAR ci sarà Marini e all’aiuto VAR Abisso.

Ecco tutte le designazioni arbitrali del 36^ turno di Serie A

MILAN – BOLOGNA Venerdì 09/05 h.20.45

MARINELLI

PRETI – DI IORIO

IV: GIUA

VAR: CHIFFI

AVAR: PATERNA

COMO – CAGLIARI Sabato 10/05 h.15.00

FOURNEAU

SCATRAGLI – CAPALDO

IV: GALIPO’

VAR: GARIGLIO

AVAR: AURELIANO

LAZIO – JUVENTUS Sabato 10/05 h.18.00

MASSA

BACCINI – BERTI

IV: GUIDA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: CHIFFI

EMPOLI – PARMA Sabato 10/05 h.20.45

FABBRI

CARBONE – ROSSI M.

IV: PERRI

VAR: PATERNA

AVAR: DOVERI

UDINESE – MONZA h.12.30

CREZZINI

GIALLATINI – DI GIOIA

IV: AYROLDI

VAR: DI PAOLO

AVAR: MERAVIGLIA

H. VERONA – LECCE h.15.00

MARESCA

ROSSI C. – MORO

IV: SACCHI

VAR: DOVERI

AVAR: DI BELLO

TORINO – INTER h. 18.00

LA PENNA

LO CICERO – CECCONI

IV: BONACINA

VAR: MARINI

AVAR: ABISSO

NAPOLI – GENOA h. 20.45

PICCININI

PERROTTI – MOKHTAR

IV: FELICIANI

VAR: AURELIANO

AVAR: GARIGLIO

VENEZIA – FIORENTINA Lunedì 12/05 h. 18.30

MARCHETTI

MELI – ALASSIO

IV: DI MARCO

VAR: DI BELLO

AVAR: MARINI

ATALANTA – ROMA Lunedì 12/05 h. 20.45

SOZZA

BINDONI – IMPERIALE

IV: COLLU

VAR: ABISSO

AVAR: MERAVIGLIA