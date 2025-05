A pochi giorni dall’incontro per la 36a giornata Inzaghi dovrà rivedere le scelte per la formazione in seguito all’infortunio dell’armeno

Dopo una serie di partite giocate dando il tutto per tutto in campo, l’Inter domenica 11 maggio arriverà a Torino per giocare la partita valida per la 26a giornata di campionato. Dopo l’ultima settimana Inzaghi valuterà di effettuare diversi cambi di formazione per permettere ai suoi uomini di recuperare le energie dopo aver conquistato la finale di Champions League. Tuttavia, tra i diversi giocatori della rosa, l’allenatore italiano dovrà fare a meno di Mkhitaryan che recentemente ha rimediato un affaticamento muscolare alla coscia destra e nei prossimi giorni dovrà svolgere sessioni di allenamento differenziato, rendendo così improbabile la sua partecipazione contro il Torino.