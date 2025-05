La Lega Serie A ha comunicato la data delle gare valide per la 37a giornata, si attende l’ufficialità degli orari e della programmazione TV

La penultima giornata di campionato valida per la stagione 2024/25 si giocherà tutta domenica 18 maggio: gli orari ufficiali degli incontri saranno poi ufficializzati martedì 13. Come la maggior parte degli incontri, la trasferta in programma del Torino contro il Lecce di Gianpaolo si terrà domenica 18 maggio, tuttavia, se le partite tra Genoa-Atalanta e Hellas Verona-Como dovessero diventare ininfluenti ai fini del piazzamento in classifica, le due gare verrebbero spostate a sabato 17 maggio, rispettivamente alle 20:45 e alle 18:00. Al termine della 36a giornata verranno poi comunicati gli orari e la programmazione televisiva dal sito della Lega Serie A.