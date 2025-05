Il Torino ospiterà all’Olimpico la squadra di Inzaghi, ecco i giocatori che non prenderanno parte all’incontro

La 36a giornata di campionato si avvicina e il Torino si sta preparando per scontrarsi contro l’Inter di Inzaghi. La partita avrà luogo all’Olimpico Grande Torino e la squadra nerazzurra dovrà scendere in campo contro gli uomini di Vanoli che non stanno vivendo un periodo pienamente di forma. In questa difficile sfida la squadra di Inzaghi si troverà a fare a meno di uno dei suoi interpreti di centrocampo, l’armeno Mkhitaryan, che ha accusato un affaticamento alla muscolatura anteriore della coscia destra ed è destinato a non prendere parte all’incontro.

Così come Pavard: il difensore francese ha ripreso a correre e la caviglia mostra segnali incoraggianti, ma lo staff medico e tecnico ha preferito non affrettare i tempi. Il suo rientro è previsto per la gara contro la Lazio. Situazione analoga per Davide Frattesi, alle prese da tempo con un fastidio muscolare all’addome. Il centrocampista sta gestendo il problema con attenzione: solo nelle prossime ore si capirà se sarà convocato per la trasferta di domenica.

Lautaro si ferma ancora

L’Inter dovrà fare a meno del suo uomo simbolo nella trasferta di Torino. L’assenza più pesante è infatti quella di Lautaro Martinez, costretto a fermarsi nuovamente per un problema muscolare. L’argentino ha accusato una ricaduta dell’elongazione ai flessori della coscia sinistra, un infortunio che lo aveva già condizionato nelle scorse giornate.

Lo staff medico nerazzurro ha optato per la massima cautela: Lautaro proseguirà nei prossimi giorni con un programma di lavoro differenziato, con l’obiettivo di recuperare completamente e tornare a disposizione per il prossimo impegno di campionato, quello contro il Como. Un piano che conferma l’importanza del capitano per la squadra e la necessità di non forzare i tempi di recupero.