Salentini a un passo dalla retrocessione: l’ultima vittoria a dicembre contro il Parma, digiuno da record in A

In un finale di stagione particolarmente intenso, tra le squadre che hanno ancora tutto da giocarsi risalta anche il Lecce. La squadra di Giampaolo si preparerà a ospitare il Torino domenica 18 maggio alle 20:45 per la gara valida per la penultima giornata di campionato. Oltre alla lotta scudetto che è ancora nel suo apice, la competizione per confermarsi nella Serie A per la prossima stagione conta un numero più significativo di squadre. Tra queste il Lecce è momentaneamente tra le 3 candidate ad andare in contro alla retrocessione, per questo, dopo il recente periodo difficile proverà a ritornare fuori dalla zona rossa della classifica tentando di guadagnare punti preziosi contro il Torino prima dell’ultima partita contro la Lazio.

Il peggior attacco del campionato

Le complicazioni nel corso del campionato che hanno portato il Lecce a puntare alla salvezza come principale obbiettivo stagionale sono da imputare alla difficoltà che il reparto offensivo ha avuto nel trovare la rete. La squadra di Giampaolo con solamente 25 gol realizzati è vanta il peggior attacco del campionato, nonostante tra i membri della propria rosa ci sia un giocatore prolifico come Krstovic, che con i suoi 11 gol si trova tra i 10 migliori marcatori del campionato. L’attaccante montenegrino si distingue dal rendimento negativo della sua squadra avendo permesso più volte alla squadra di non subire ulteriori sconfitte riuscendo a siglare più volte il pareggio negli ultimi incontri.

Gli ultimi risultati

Dopo l’ultimo pareggio con il Verona, il Lecce è diventata la squadra di Serie A che non vince da più tempo in tutto il campionato, sono ben 13 le giornate ormai trascorse dall’ultima vittoria contro il Parma. Nel nuovo anno, dopo 18 partite disputate, la squadra di Giampaolo ha collezionato un misero bottino di 12 punti, contando 2 vittorie, 6 pareggi e 10 sconfitte. Contro il Torino, il Lecce cercherà di scendere nella migliore delle condizioni, obbligato a guadagnare qualche punto prezioso contro una squadra in difficoltà prima dell’ultima trasferta difficile contro la Lazio.