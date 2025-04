Tre sconfitte su tre nel 2025 per il Torino, tutte senza Ricci: Vanoli spera di riaverlo contro il Venezia per ritrovare equilibrio e punti

Anche la terza sconfitta del Torino in questo 2025 è arrivata senza Samuele Ricci in campo. Dopo gli stop a Bologna e a Como, anche il ko rimediato al Maradona contro il Napoli conferma un dato che comincia a farsi pesante: senza il suo regista titolare, la squadra di Vanoli fatica a trovare equilibrio, ordine e continuità. Contro gli azzurri, i granata hanno mostrato le stesse difficoltà già emerse nelle due precedenti sconfitte: manovra lenta, centrocampo spesso in balìa degli avversari, incapacità di gestire i momenti chiave della gara. E tutto questo sembra ruotare attorno a un’assenza precisa: quella del suo vice capitano, giocatore fondamentale per l’equilibrio della squadra.

Senza Ricci il Toro non gira

Il giovane centrocampista è da tempo uno dei perni della mediana granata: la sua capacità di dettare i tempi, recuperare palloni e dare respiro alla manovra è diventata indispensabile. La sua assenza si è fatta sentire in modo evidente, soprattutto in partite dove i granata hanno dovuto fare i conti con squadre aggressive e ben strutturate, come Bologna, Como e, appunto, il Napoli.

La maledizione senza il vice capitano

L’allenatore Paolo Vanoli spera ora di recuperarlo per la prossima sfida, in casa contro il Venezia. Contro la formazione di Di Francesco, la presenza di Ricci sarebbe decisiva non solo dal punto di vista tecnico, ma anche psicologico. La squadra ha bisogno di ritrovare certezze, e Ricci è una delle principali. Con il suo ritorno, il Toro punta a invertire la rotta e a ritrovare il passo che aveva convinto nelle settimane precedenti. Ma intanto resta un dato difficile da ignorare: le tre sconfitte del 2025 sono tutte arrivate senza di lui. Difficile credere che sia stato un caso.