Proseguono i lavori al Robaldo ma l’inaugurazione, inizialmente prevista per domenica 4 maggio, slitta a data da destinarsi

Non ci sarà l’inaugurazione del Robaldo domenica. Il 4 maggio, indicata dodici mesi fa come data utile per l’appuntamento tanto atteso il centro sportivo per le giovanili non potrà idealmente essere consegnato ai tifosi. I lavori proseguiranno con l’obiettivo di avere a disposizione il centro quanto prima: il Torino conta infatti di farne il proprio quartier generale a partire dalla prossima stagione.

Lo Russo: “Entro il 4 maggio 2025 l’inaugurazione”

Il sindaco Lo Russo, in primis, si era sbilanciato sulla possibilità di poter inaugurare domenica l’impianto. “Entro il 4 maggio del 2025 il centro sarà completato e potremmo essere qui tra un anno ad inaugurare tutti i campi e il fabbricato spogliatoi” .