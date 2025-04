Durante la conferenza stampa il tecnico Vanoli ha comunicato che il Torino non potrà contare sul suo capitano contro i veneti

Pochi giorni prima dell’incontro tra Torino e Venezia, il tecnico Paolo Vanoli ha riportato la condizione della sua squadra nella conferenza stampa di oggi, ha rivelato le condizioni del capitano Samuele Ricci che non sarà a disposizione per scendere in campo all’Olimpico Grande Torino. Il giovane centrocampista italiano non è al massimo della forma a causa di una tendinopatia rotulea al ginocchio sinistro che non gli permetterà di scendere in campo per ben 2 partite consecutive dopo la mancata partecipazione contro il Napoli, la sua condizione sarà rivalutata in vista della 36a giornata.