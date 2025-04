Ecco dove vedere Torino-Venezia in Tv e streaming: l’incontro si terrà venerdì 2 maggio all’Olimpico Grande Torino

A pochi giorni dall’inizio della 35a giornata il Torino di Vanoli si sta preparando per ospitare il Venezia di Di Francesco all’Olimpico Grande Torino. La squadra granata scenderà in campo alla ricerca dei 3 punti, dopo la sconfitta in trasferta contro il Napoli, per poter tornare a festeggiare con i suoi tifosi mentre la squadra veneta sarà altrettanto motivata a fare bene per guadagnare punti preziosi per la lotta salvezza. La partita verrà disputata venerdì 2 maggio alle 20:45, l’incontro sarà trasmesso in diretta su DAZN e Sky.