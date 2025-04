Il difensore polacco, diventato titolare indiscusso da quando la difesa è passata a 4, ha perso il posto nelle ultime due uscite

È ormai alle spalle la partita di Napoli, che ha visto il Toro uscire sconfitto 2-0 dal Maradona senza mai dare la possibilità di rendersi pericoloso. La prestazione non è stata delle migliori – per usare un eufemismo -, e in molti tra i tifosi hanno anche contestato l’atteggiamento apparentemente arrendevole della squadra. Vanoli ha provato a sorprendere il suo vecchio maestro Conte tornando alle “origini” stagionali, schierando il 3-5-2 proposto nella prima parte di campionato, ma non è riuscito. Questo ha richiesto il dover fare delle scelte particolari, come per esempio quella di lasciare Walukiewicz in panchina per la seconda volta consecutiva. Da titolare fisso a soli 32 minuti nelle ultime due gare: è cambiato il suo status?

Solo 32 minuti per lui

Ha un po’ sorpreso la scelta di Vanoli di lasciare ancora una volta fuori il polacco, per due motivi: da un lato il fatto che fino a due settimane fa fosse uno dei titolari inamovibili della squadra, essendosi conquistato il posto dopo una crescita importante; dall’altro il rendimento recente di Pedersen, che certamente non è stato migliore del suo. Anzi, in entrambe le occasioni il laterale norvegese non ha eccelso, e questo ha lasciato ancora più dubbi sulla sua “promozione”.

Che futuro?

Adesso, la gara contro il Venezia sa tanto di prova del nove. Se Pedersen dovesse venire riproposto dal 1′, allora ci sarebbe la conferma di un inversione nelle gerarchie; in caso contrario, Walukiewicz avrebbe una nuova opportunità per dimostrare a Vanoli di essersi sbagliato nelle gare contro Udinese e Napoli. Il dualismo tra lui e l’ex Sassuolo continuerà fino alla fine del campionato.