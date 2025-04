A pochi giorni dall’anniversario della Tragedia di Superga il capitano del Torino si sta preparando per la commemorazione

A pochi giorni dal 4 maggio, Duvan Zapata, che avrà l’onore e l’onere di scandire i nomi dei Caduti di Superga, si è recato al Colle per prepararsi al meglio ad un momento importante e toccante (foto di Luigi Pannofino). Come già avvenuto in passato con i precedenti capitani, anche il colombiano ha scelto di arrivare a domenica nel migliore dei modi. Un’occasione per immergersi nella storia granata in un luogo simbolo, in attesa di raccogliere l’eredità di chi lo ha preceduto e rendere omaggio a chi quel tragico giorno perse la vita.