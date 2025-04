L’ex giocatore granata ha rivelato perché la trattativa per il rinnovo si è fermata e come è nata l’idea Como

Intervistato dal quotidiano belga DHnet, Mergim Vojvoda ha raccontato come è nato il trasferimento al Como e i motivi del mancato rinnovo con il Torino nei mesi precedenti. Non è stata una trattativa lampo, sviluppatasi gli ultimi giorni di mercato, quella con i lariani: al contrario tutto ha avuto inizio il 25 ottobre del 2024, durante l’intervallo della partita tra Torino e Como. “Fabregas mi ha detto ‘Vuoi venire da noi? Mi piace come giochi‘…”, ha svelato l’ex giocatore del Torino. Non è l’unico retroscena, perché l’esterno si è soffermato anche sulla questione del suo mancato rinnovo.

Il mancato rinnovo e il trasferimento

“Stavamo discutendo – ha spiegato Vojvoda – di un nuovo contratto quadriennale, che ero pronto a firmare. Ma poi ci sono state complicazioni perché il futuro del direttore sportivo era incerto“. Successivamente c’è stata la possibilità di tornare a parlarne ma, rivela il giocatore, “Ho rifiutato perché avrei voluto che lo facessero senza esitazione”. La trattativa per il rinnovo di Vojvoda col club granata ha cominciato a svilupparsi durante il ritiro di Pinzolo, con Vagnati in scadenza. Il giocatore ha dunque svelato che nei mesi trascorsi da allora fino all’ufficialità dell’accordo tra Torino e e direttore tecnico (avvenuta solo il 2 gennaio), il futuro granata di Vagnati non era così certo, anzi, era stato in bilico.

Il ritorno del Como

Salta il rinnovo di Vojvoda e si arriva così alla sessione invernale: “Due giorni prima della fine del mercato, il mio agente mi ha detto che il Como mi voleva subito. Così ho accettato. Mi piaceva il loro modo di giocare e quando Fabregas ti parla in quel modo, è difficile ignorarlo. Con Fabregas è un sistema diverso, giochiamo a quattro, è più offensivo”.