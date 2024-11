Attualmente sia Ricci che Ilic sono fermi per infortunio, il Toro punta a recuperarli per la sfida al Monza

Contro la Juventus sia Samuele Ricci che Ivan Ilic sono stati sostituiti per infortunio da Vanoli. Entrambi sarebbero dovuti partire con le rispettive nazionali per giocare le partite di Nations League in questi giorni, ma a causa di questi problemi fisici sono rimasti a Torino a lavorare per il recupero. Dei due il più vicino a tornare a disposizione di Vanoli è sicuramente il centrocampista Italiano. Già Spalletti parlando di lui e dell’infortunio ha detto che se fosse rimasto con la nazionale avrebbe saltato sicuramente la partita di questa sera con il Belgio ma stringendo i denti avrebbe comunque potuto giocare contro la Francia. Queste parole fanno ben sperare il club granata e i suoi tifosi che sperano di rivedere in campo il numero 28 in occasione della partita contro il Monza, anche perché sfortunatamente il Toro non ha un sostituto con le caratteristiche di Ricci.

Ilic, cautela dello staff in vista del Monza

Più complicata la situazione dell’infortunio di Ivan Ilic che era appena rientrato da un infortunio. L’infortunio al tendine del ginocchio potrebbe essere più problematico rispetto a quello di Ricci e soprattutto anche in caso recuperasse in parte il club granata cercherà in tutti i modi di fargli rischiare una ricaduta. Per questo con ogni probabilità il centrocampista serbo dovrà saltare la partita casalinga contro il Monza e potrebbe tornare a disposizione se tutto va bene per la difficile sfida contro il Napoli di Antonio Conte. A differenza del caso di Ricci poi bisogna contare che il Toro ha un sostituto per Ilic, ed è Gineitis che gioca nella sua stessa posizione ed è anche lui mancino; per questo motivo Vanoli potrebbe concedere ancora la partita contro il Monza di riposo all’infortunato per poi sperare in un suo recupero per la giornata successiva.