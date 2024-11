Come se non bastasse la sconfitta nel derby, il Torino deve anche fare i conti con i problemi riscontrati dai due centrocampisti

Per l’ennesima volta – ormai non fa quasi più notizia – è arrivata una bruciante sconfitta per il Torino nel derby contro la Juventus. Bruciante per il modo in cui si è perso, perché la squadra di Paolo Vanoli non ha mai dimostrato di poter mettere in difficoltà gli avversari, ma anche perché all’interno della partita i granata hanno perso due pedine fondamentali per problemi fisici: Ricci e Ilic. Il serbo è uscito all’intervallo per far spazio a Gineitis, mentre il centrocampista numero 28 ha dovuto abbandonare il campo intorno alla metà del secondo tempo.

Ricci e Ilic, condizioni da valutare

Risentimento al flessore per Ilic, distorsione alla caviglia per l’ex Empoli, che adesso dovranno sottoporsi necessariamente a dei controlli. Quasi sicuramente a visitarli non sarà lo staff medico del Torino, bensì quelli di Serbia e Italia. Entrambi sono stati infatti convocati per gli impegni in Nations League dei propri paesi e dovranno raggiungere i ritiri delle selezioni lunedì, quindi verranno monitorati direttamente dai medici delle loro nazionali. La sensazione è che Ilic – avendo riscontrato un problema di natura muscolare – debba stare a riposo, venendo costretto dunque a saltare gli impegni con la Serbia, mentre per Ricci c’è una piccola speranza di poter recuperare in vista delle partite contro Belgio e Francia. In ogni caso Vanoli e tutto l’ambiente granata incrocia le dita: perdere anche loro considerando tutte le indisponibilità significherebbe quasi avere a che fare con una vera e propria maledizione. Situazione da tenere sotto controllo, dunque, in vista della sfida contro il Monza in programma tra due settimane. L’unica cosa positiva, al momento, è la sosta.