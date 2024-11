Sintesi e commento / I bianconeri passano in vantaggio alla prima occasione, il Torino invece non si vede mai in avanti

Senza Adams, oltre a Zapata, Vanoli ridisegna il suo Torino passando a un 3-5-1-1 con Vlasic a supporto dell’unica punta Sanabria. In difesa la novità è il rientro di Masina sul centrosinistra con Coco che si sposta al centro e Walukiewicz a destra. Pedersen e Lazaro sono gli esterni mentre a centrocampo giocano Linetty, Ricci e Ilic. La prima parte di gara è di studio, con le due squadre che chiudono bene gli spazi e non concedono occasioni. Poi, al 18′, un’accelerazione di Cambiaso spacca la partita: il terzino bianconero va via in velocità, entra in area tutto solo e conclude, Milinkovic-Savic respinge ma sul pallone si avventa prima di tutti Weah che insacca. La Juventus trova il gol al primo tiro. Un paio di minuti dopo ancora Cambiaso si rende pericoloso con un tiro dal limite che termina però alto. La reazione del Torino non arriva, la Juventus non concede spazi e in ripartenza si rende pericolosa con Koopmeiners al 34′: provvidenziale la deviazione in scivolata di Ricci sul tiro dell’olandese. Dall’angolo che ne segue, dopo una netta spinta di Gatti a Milinkovic-Savic, si accende un accenno di rissa tra i due. Il primo tempo finisce 1-0 per la Juventus.