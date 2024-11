La Juve sfonda con facilità, il centrocampo annega, Vlasic non ne azzecca una e Sanabria non punge: le pagelle del derby

MILINKOVIC-SAVIC 5.5: sul primo gol la responsabilità è di una retroguardia che si fa sorprendere, e non è da meno il secondo. Quasi fa scoppiare una rissa (ha ragione, Gatti lo spinge giù) nel primo tempo: almeno un pizzico di spirito derby…

WALUKIEWICZ 4.5: dalle sue parti la Juve fa quello che vuole, specialmente nel primo tempo, quando i bianconeri sfondano a ripetizione rendendosi pericolosi. E proprio da quella fascia nascerà poi il gol del vantaggio. Dopo il giallo, Vanoli lo richiama in panchina (st 18′ VOJVODA 5.5: un po’ braccetto, dove agiva Walukiewicz, ammonito, un po’ esterno, non aggiunge o toglie nulla rispetto a quanto visto già in campo)

COCO 5.5: stasera al centro della difesa, passa un primo tempo decisamente movimentato, anche se in un paio di occasioni è decisivo con altrettanti salvataggi.

MASINA 5: vince il ballottaggio con Maripan ma dopo stasera anche lui ha poco da festeggiare. Prestazione in linea con quelle piuttosto mediocri già viste in stagione.

PEDERSEN 5: se nel primo tempo non può non far altro che contenere le avanzate avversarie, quando ad inizio ripresa il Toro prova quantomeno a giocarsela un po’ riesce a farsi vedere di più in avanti. A vedere la reazione di Vanoli in un paio di giocate, però, non sempre fa quello che l’allenatore vorrebbe (st 30′ SOSA SV).

RICCI 5.5: in difficoltà come tutta la mediana, la prestazione che viene fuori non è quella che ci si sarebbe aspettata da lui. Dopo Ilic, Vanoli perde anche lui per infortunio (st 18′ NJIE 6: almeno ci prova

LINETTY 5: quantità più che qualità, ma stasera è troppo poco

ILIC 5: in un primo tempo in cui il Toro non ne azzecca una, il serbo non è da meno. Esce per un problema fisico (st 1′ GINEITIS 6: ci mette quel qualcosa in più del compagno, quantomeno qualche idea si vede)

LAZARO 5: si sacrifica molto, tanto che nel primo tempo funge da difensore aggiunto rinunciando del tutto alla spinta sulla fascia. Sul gol non segue Weah ma la rete è una dormita collettiva (st 37′ KARAMOH SV):

VLASIC 4.5: nella posizione che Vanoli disegna per lui, il croato è libero di muoversi e di inventare. Invece sembra quasi vagare senza metà, per non contare gli errori banali che rendono la sua prestazione tra le peggiori viste quest’anno.

SANABRIA 4.5: nel primo tempo vaga nella metà campo bianconera a caccia di un pallone che non arriva praticamente mai. E quando gli arriva…)

All. VANOLI 5: la scelta di affidarsi a Vlasic dietro la punta non paga, perché il croato al momento ha dimostrato che in qualunque posizione lo si metta, non è in grado di fare la differenza. Almeno, non ancora. La difesa balla, ma lì servirebbe sostituirla in blocco e non si può.