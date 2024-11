Juventus-Torino, la diretta della partita di Serie A 2024/2025: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Manca ormai poco al Derby della Mole. Juventus e Torino si affronteranno senza esclusione di colpi in una sfida valevole per la 12esima giornata di Serie A. Come sempre il derby è una partita in cui più del solito la posizione in classifica non conta e a fare la differenza sono la passione e la voglia dei giocatori di portarsi a casa una vittoria che agli occhi dei tifosi vale molto di più dei tre punti. Per Vanoli e Motta sarà il primo Derby della Mole e entrambi vogliono iniziare bene. Segui Juventus-Torino in diretta con noi su Toro.it.

Juventus-Torino: il prepartita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI JUVENTUS-TORINO

Ore 18.15 Tutto pronto per una delle sfide più attese dell’anno, il Derby della Mole. Vanoli si prepara ad affrontare il suo primo derby di Torino, esattamente come Thiago Motta. Ne prossimi 45 minuti i pullman delle due squadre raggiungeranno l’Allianz, dove alle 20.45 Sozza fischierà l’inizio del match. Già tanti i tifosi intorno all’impianto bianconero, in attesa dei due bus.

Juventus-Torino: probabili formazioni

Juventus (4-2-3-1): Perin; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Weah, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. A disp.: Di Gregorio, Pinsoglio, Danilo, Fagioli, Conceicao, McKennie, Cabal, Rouhi, Gil, Mbangula. All. Thiago Motta.

Torino (3-5-1-1): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Maripan, Coco; Pedersen, Ricci, Linetty, Ilic, Lazaro; Vlasic; Sanabria. A disp: Paleari, Donnarumma, Dembelé, Masina, Walukiewicz, Bianay Balcot, Sosa, Ciammaglichella, Gineitis, Tameze, Karamoh, Gabellini, Njie. All. Vanoli.

Juventus-Torino, dove vederla in streaming e TV

La partita tra Juventus e Torino sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN e da Sky dove sarà visibile sui canali Sky Sport Calcio, Sky 4K e Sky Sport, è necessario un abbonamento a una delle due emittenti, sottoscritto il quale si potrà seguire la gara in streaming attraverso Smart tv, tablet, computer.

Juventus-Torino, le formazioni ufficiali

Juventus: in attesa di comunicazione

Torino: in attesa di comunicazione

Juventus-Torino: la diretta

Calcio d’inizio alle 20.45