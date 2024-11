In una situazione di emergenza il tecnico ha provato il numero 9 come unico attaccante, ma gli è stata data ragione

Ancora una volta, ormai l’ennesima negli ultimi anni, il derby è stato vinto dalla Juventus. Un 2-0 che fa male ai granata, che si sono resi protagonisti di una prestazione ai limiti dell’anonimato. I bianconeri hanno dominato dall’inizio alla fine tranne che per dei piccolissimi sprazzi della squadra di Vanoli, vincendo così con facilità. Il Torino ha mostrato ancora una volta evidenti difficoltà in fase offensiva, a maggior ragione con l’assenza di Adams che però, secondo il tecnico, non poteva essere considerata un alibi. Per sopperire alla sua mancanza Vanoli ha dovuto sperimentare qualcosa di diverso, piazzando Sanabria come unica punta con Vlasic alle sue spalle. Esperimento fallito.

Sanabria ha bisogno di un partner

Già solitamente le coppie di attaccanti faticano contro la difesa della Juve, che al momento è la migliore dei top 5 campionati. Immaginate quanto possa soffrire un attaccante che si trova a giocare da solo per la prima volta; e così è stato, con Gatti e Kalulu che hanno avuto praticamente sempre la meglio sul paraguaiano, apparso spesso molto statico e quasi rassegnato di fronte alla forza degli avversari. Addirittura solo 22 tocchi per lui, da cui sono derivati anche 8 possessi persi e il 79% di passaggi riusciti. Inoltre, il primo e unico tiro della partita del numero 9 è arrivato al minuto 89, quando ha “ciccato” il pallone all’interno dell’area di rigore calciando verso Perin quasi con lo stinco.

Servono nuove soluzioni

In vista del Monza e del rush finale di questo 2024, in attesa di possibili investimenti sul mercato, Vanoli dovrà necessariamente trovare qualche altra soluzione che possa “salvare” il Torino. Nelle ultime 4 partite sono arrivati solamente 3 gol, ma il dato che fa più preoccupare è quello che parla dei soli 6 tiri in porta registrati in questo blocco di gare. Il problema non era chiaramente l’assenza di Adams, che è mancato solo ieri, bensì piuttosto un attacco troppo leggero che ha bisogno di uomini. Alzare Vlasic al fianco dello scozzese e di Sanabria può essere una prima ipotesi, ma neanche questo sembra poter bastare. Vanoli e il Torino sono alla disperata ricerca di una soluzione.