Due buone partite per l’esterno con la maglia della propria nazionale: ora Vanoli aspetta il suo exploit anche con il Toro

Manca sempre meno al ritorno in campo del Torino, che nel pomeriggio di domenica ospiterà il Monza per una sfida già molto delicata. I granata hanno ripreso oggi gli allenamenti agli ordini di mister Paolo Vanoli, in attesa del rientro di tutti i nazionali. La sosta è ormai quasi terminata, e il tecnico granata aspetta solamente gli ultimi uomini per preparare al meglio la partita contro i brianzoli. Tra i giocatori già rientrati ci sono per esempio Coco e Pedersen, entrambi impegnati nella giornata di domenica. In particolare, il norvegese sembra essere tornato rivitalizzato dall’esperienza con la propria nazionale, e da questo vuole ripartire per iniziare a carburare anche con il club.

Un assist per Vanoli

Quella di novembre è stata una grande campagna per la Norvegia del CT Solbakken: due vittorie, 9 gol segnati e promozione nella Lega A di Nations League ottenuta con successo. E tra i protagonisti delle due sfide contro Slovenia e Kazakistan c’è stato anche Marcus Pedersen. L’esterno è stato schierato titolare in entrambi i casi, giocando come terzino destro nel 4-3-3 di Solbakken. Un assist e un segnale importante per Paolo Vanoli, che a questo punto – qualora dovesse scegliere di cambiare sistema e affidarsi a una difesa a 4 – ritroverebbe un Pedersen già in grado di giocare in una posizione più arretrata. Questa inoltre potrebbe essere una scelta utile per ridare fiducia all’esterno ex Sassuolo, che fin qui non ha praticamente mai convinto. Il tecnico ancora lo aspetta e sta cercando di metterlo a proprio agio in vari modi, ma ora sta al giocatore iniziare a dare risposte.