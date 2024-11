Il Torino è la squadra che più si poggia sui gol dei giocatori stranieri: nessun italiano ha fin qui segnato per i granata

Manca ormai meno di una settimana al ritorno in campo del Torino, che domenica alle 15 ospiterà il Monza all’Olimpico Grande Torino. I granata hanno iniziato a lavorare sul campo in vista della delicata sfida, in attesa di avere tutti i titolari a disposizione, tra i rientranti dalle nazionali e giocatori non al meglio. Intanto, è bene fare un bilancio di quanto fatto vedere fin qui dai ragazzi di Vanoli, riprendendo un dato particolare. Analizzando fin qui tutti i gol segnati dalle 20 squadre di Serie A, il Torino è l’unico club insieme al Lecce che non ha ancora mandato in gol calciatori italiani, realizzando reti solamente tramite stranieri.

0 gol azzurri per il Toro

Il dato – riportato da Sky Sport -, ovviamente, è da prendere con le pinze. Basti pensare infatti che Torino e Lecce, le prime due squadre in questa speciale classifica, sono infatti quelle che hanno più stranieri in rosa: 25 i granata mentre addirittura 29 i veneti. Oltre a Paleari e Donnarumma, infatti, gli altri giocatori italiani di movimento a disposizione di Vanoli sono solamente Ricci e Ciammaglichella. Se si considera che nessuno dei due ha fin qui segnato, si evince dunque come il 100% dei gol realizzati dal Toro in questa prima parte di Serie A portino tutti la firma di giocatori stranieri. Una statistica che fa riflettere, in particolare per il fatto che l’ultimo mercato – al di là dei portieri – abbia portato in granata solamente giocatori non italiani.

TORINO – 100% gol stranieri Lecce – 100% Milan – 95% Verona – 93,8% Juventus – 84,2% Lazio – 83,3% Monza – 80% Inter – 76% Parma – 75% Napoli – 73,7% Udinese – 73,3% Venezia – 72,7% Roma – 64,3% Bologna – 60% Atalanta – 50% Como – 45,5% Fiorentina – 37,5% Cagliari – 36,4% Empoli – 25% Genoa – 22,2%