Domani Coco e Pedersen di nuovo da Vanoli nel primo giorno di allenamenti della settimana, mercoledì gli altri rientri, gli ultimi i due sudamericani

I primi a tornare saranno Coco e Pedersen. Domani Vanoli – dopo due giorni di riposo – tornerà a lavorare al Fila con i suoi giocatori, potendo contare sul rientro dei primi due Nazionali, quelli che nella giornata di ieri hanno chiuso la parentesi con le Nazionali. Zero minuti per Coco mentre per Pedersen due partite in più sulle gambe in vista della sfida di domenica contro il Monza. La giornata in cui il Filadelfia si ripopolerà di più sarà però quella di mercoledì. Sarà allora che l’allenatore potrà contare su gran parte della difesa. Di ritorno dagli impegni di questa sera saranno infatti Masina e Walukiewicz. Con loro anche Gineitis, Vojvoda, Vlasic e Sosa. Atteso anche Ciammaglichella dopo la sfida con l’Under 20 di domani pomeriggio alle 14.

Vanoli, squadra al completo solo venerdì

Come sempre gli ultimi a rientrare saranno i due sudamericani. Lunghissimo viaggio per Maripan e Sanabria, impegnati con Cile e Paraguay nella notte tra martedì e mercoledì e attesi in Italia giovedì. Per entrambi il primo allenamento dovrebbe essere quello di venerdì: solo allora Vanoli avrà la squadra al completo, a soli due giorni dalla partita in programma alle 15 al Grande Torino.