Per preparare al meglio la partita contro il Monza il tecnico punta sull’aspetto psicologico: il momento negativo va superato

Uscire dalla crisi: è questo l’imperativo in casa Torino dopo il derby perso (l’ennesimo negli anni della gestione Cairo). La squadra granata da fine settembre è piombata in un vortice negativo, arrivando a perdere sette delle ultime otto partite giocate, considerando anche la Coppa Italia: solamente quell’1-0 contro il Como arrivato grazie a un gol Alieu Njie e alle parate di Vanja Milinkovic-Savic hanno permesso alla formazione granata di respirare una boccata d’ossigeno. Troppo poco comunque. Lo sa anche Paolo Vanoli che, al Filadelfia, sta cercando di trovare la via d’uscita dal tunnel nel quale la squadra si è infilata: ed è proprio per questo motivo che il tecnico in questi giorni sta lavorando anche sugli aspetti psicologici.

Vanoli: dopo il discorso al derby, ora nuovi colloqui

La crisi del Torino non è solamente per via di una questione tecnica o tattica, nasce dalla testa, dal modo in cui sono state affrontate alcune partite, dalle difficoltà nel reagire in determinate situazioni. Immediatamente dopo il triplice fischio nel derby, nello spogliatoio dell’Allianz Stadium, Vanoli si era fermato a parlare per diversi minuti a tutti i suoi giocatori, lo stesso ha fatto al Filadelfia negli scorsi giorni e lo farà anche nei prossimi.

Torino, oggi la ripresa degli allenamenti

Quest’oggi è fissata la ripresa degli allenamenti (dopo i due giorni di riposo che l’allenatore aveva concesso) e pian piano il tecnico ritroverà tutti i calciatori che sono stati impegnati con le rispettive nazionali. Vanoli in questi giorni cercherà di trovare le parole giuste per sbloccare la propria squadra e farle riprendere quel percorso intrapreso nelle primissime giornate di campionato che, a oggi, sembra distantissime nel tempo.