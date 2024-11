Tanti i granata in campo nella serata di lunedì: alcuni hanno deluso, altri sono rimasti in panchina per gran parte delle partite

Quella di lunedì è stata una giornata ricca di partite per le nazionali: dalle ultime sfide dei gironi di Nations League alla chiusura delle qualificazioni per la Coppa d’Africa, passando per la Concacaf Nations League. In particolare sono stati 6 i giocatori del Torino impegnati, e chi più chi meno tutti hanno lasciato qualcosa di cui parlare. Ad aprire le danze è stato Masina, che è tornato a giocare una partita con il Marocco dopo due anni e mezzo. Per il difensore 14 minuti in campo nella sfida contro il Lesotho, quando il risultato era già di 7-0. Per quanto riguarda la Nations League europea, invece, a spiccare è stato il “derby” tra Vojvoda e Gineitis. La partita è finita 1-0 per il Kosovo, con entrambi i giocatori che sono stati tra i migliori delle proprie squadre. Pareggio importante per la Croazia di Vlasic e Sosa, che grazie all’1-1 contro il Portogallo ha ottenuto il pass per la fase finale del torneo. Il numero 10 granata è rimasto in panchina per tutta la partita, mentre l’esterno è partito titolare per poi uscire all’intervallo. Ultimo della lista è Walukiewicz, schierato da centrale di una difesa a 3 contro la Scozia. L’ex Empoli non ha però convinto, risultando tra le note negative della sconfitta della Polonia, retrocessa in Lega B.