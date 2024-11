Il retroscena di Vanoli dopo il derby della Mole. L’allenatore granata, furioso, ha strigliato la squadra nello spogliatoio

Un altro derby della Mole perso per il Toro, in quella che ormai è una consuetudine da quando Cairo è presidente. A fine partita, Vanoli era furioso. Visto che c’è la pausa dedicata alle Nazionali e molti giocatori partono, ha preferito parlare subito alla squadra ieri sera. Così, a caldo. Infatti ha parlato alla stampa quasi alle 23:30. Chiaro segnale che qualcosa negli spogliatoi è successo. L’allenatore granata è stato chiaro con i suoi ragazzi.

La strigliata di Vanoli

C’è un retroscena. Secondo quanto raccolto da Sky Sport Insider, sono state forti le parole di Vanoli. Queste alcune delle frasi dette: “Voi non avete capito la situazione. Così si va in B! Adesso basta!”. Poi ancora: “Ma quale paura? Fate il mestiere più bello al mondo. Voi lo avete capito che se si va avanti così andiamo in Serie B? Vi è chiaro? Ve lo chiarisco io allora. C’è una sola parola che deve entrarvi in testa adesso: umiltà”. Vanoli si è dimostrato consapevole della gravità della situazione: “Nessuno regala nulla. Svegliamoci! Io per primo devo fare meglio. Chi non è d’accordo, chi non ce la fa, si faccia da parte. Non accetto la presunzione, l’arroganza e la mancanza di applicazione”.