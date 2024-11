Prova negativa per Marcus Pedersen del Torino nel derby della Mole. Passo indietro rispetto alla partita contro la Viola

Nella sconfitta per 2-0 all’Allianz Stadium contro la Juventus, non si salva nessuno. Una prova timida, opaca, paurosa quella del Torino. Tanto da far infuriare Vanoli a fine gara. Tutti i reparti hanno fatto male, anche gli esterni. Pedersen più di Lazaro. Per il norvegese, brutta partita. Ha spinto poco e anche in difesa è stato poco efficace. Cambiaso dalla sua parte ha fatto tutto quello che voleva fare. Un passo indietro enorme per lui, dopo essere stato l’unico a provarci nella partita persa in casa per 0-1 contro la Fiorentina la scorsa giornata. Dopo la sosta, ci sarà il Monza. L’ex Sassuolo, ancora di proprietà del Feyenoord, è chiamato a fare meglio.

La scelta di Vanoli

Contro la Juventus, nel derby della Mole, Vanoli ha scelto lui sulla destra. Scelta più che comprensibile, vista la gara contro la Viola. Sulla sinistra invece ha giocato Lazaro. Pedersen però, rispetto alla partita contro la Fiorentina, ha deluso le aspettative. Al 30′ della ripresa ha lasciato spazio a Sosa, con Lazaro che si è spostato a destra. Poco prima di uscire dal campo, il numero 16 granata si è sorbito una strigliata da Vanoli. Pedersen non aveva puntato Cambiaso, facendo sbracciare Vanoli. Poi poco dopo, a colloquio ravvicinato, Vanoli lo ha strattonato e incitato a fare meglio.

Un sostituto non all’altezza

Senza troppi giri di parole. Queste prime 12 giornate lo hanno dimostrato. Pedersen non è un sostituto all’altezza di Bellanova. Ma d’altronde, se vendi un giocatore come Bellanova a 25 milioni di euro all’ultimo giorno di mercato, rimpiazzandolo con uno da 1 milione in prestito (poi sarà riscattato a 3,5) cosa ti puoi aspettare? Se prima lottavi per l’Europa, adesso è normale che lotti prima di tutto per la salvezza. Invece che rinforzarsi o puntare più in alto, il Toro in estate si è indebolito. Riuscirà Vanoli a evitare l’8^ sconfitta in 9 partite?