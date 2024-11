Il difensore non è sceso in campo contro il Togo, l’esterno granata titolare con la sua Norvegia nel successo col Kazakistan

Per Coco e Pedersen la giornata di ieri è stata l’ultima con le rispettive Nazionali Il difensore ex Las Palmas non è sceso in campo con la sua Guinea Equatoriale, come già era accaduto nel precedente match, non prendendo quindi parte attivamente alla sfida col Togo. Diverso invece il discorso per Pedersen: già titolare nella prima delle due partite di Nations League, ieri l’esterno ha giocato un’ora contro il Kazakistan, match che la Norvegia ha vinto 5-0. Come già accaduto giovedì scorso, anche stavolta il granata è stato schierato terzino nella difesa a quattro.