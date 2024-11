Verso Torino-Monza di domenica pomeriggio. Tra Ricci e Ilic acciaccati e gli altri che scalpitano, ecco la situazione a centrocampo

Inizia una nuova settimana per il Torino di Paolo Vanoli. La testa è alla partita di domenica alle ore 15, che vale per la 13^ giornata di Serie A Enilive: Torino-Monza. Granata che si giocano molto in questo match delicato. Anche oggi, lunedì 18 novembre, è giornata di riposo come ieri al Filadelfia. Tra infortuni e giocatori in Nazionale, la difesa e l’attacco praticamente non ci sono. Ma Vanoli può lavorare con il centrocampo con Ricci, Ilic, Tameze e Linetty che sono rimasti al Filadelfia. Verso il Monza, ci sono molte situazioni da valutare.

Ricci e Ilic tentano il recupero

Samuele Ricci e Ivan Ilic sono i due gioielli del centrocampo del Torino. Entrambi, sono usciti malconci durante Juventus-Torino. Non sono partiti con Italia e Serbia per gli impegni in Nations League. Martedì verranno valutate le loro condizioni. Possibile che riescano a recuperare per Torino-Monza. Soprattutto Ricci, che ha preso una forte botta alla caviglia. Ilic invece sembra aver avuto una ricaduta del problema precedente. Le alternative comunque non mancano in mezzo al campo. Su tutti, scalpitano Tameze e Gineitis.

Tameze e Gineitis scalpitano

Linetty c’è e sta bene. Dopo l’infortunio di Zapata, è diventato lui il capitano del Torino. Contro il Monza si candida fortemente per una maglia da titolare. Sulla destra, scalpita Tameze. Quest’anno poco spazio per lui, che ha voglia di rivalsa. Ma occhio anche a Vlasic, che è con la Croazia. Se non c’è bisogno di lui sulla trequarti, può fare la mezzala. Sulla sinistra c’è poi Gineitis. In gol con la sua Nazionale, vuole dare una svolta alla sua stagione. Tanto dipenderà dalle condizioni di Ricci e Ilic, poi Vanoli farà le sue scelte. Chiunque sarà titolare, dovrà dare la scossa e invertire questo brutto trend nel quale i granata sono coinvolti.