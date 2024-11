Nazionali: oggi tocca a 6 giocatori del Toro. In campo Masina, Walukiewicz, Gineitis, Vojvoda, Vlasic e Borna Sosa

La pausa per le Nazionali in casa Toro non è ancora finita. Oggi, lunedì 18 novembre, scendono in campo ben 6 giocatori granata con le rispettive selezioni. Si tratta di Masina, Walukiewicz, Gineitis, Vojvoda, Vlasic e Borna Sosa. Apre alle ore 20 Adam Masina, che sarà impegnato in Marocco-Lesotho. Alle 20:45 tocca a Sebastian Walukiewicz in Polonia-Scozia di Nations League. Sempre alle 20:45 e sempre in Nations League saranno impegnati Mergim Vojvoda e Gvidas Gineitis (Kosovo-Lituania) e Nikola Vlasic e Borna Sosa (Croazia-Portogallo).