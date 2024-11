Vanoli lavora al Filadelfia con la testa al Monza ma senza avere i suoi difensori né Vojvoda, spesso adattato da braccetto

Dopo le 3 pesanti sconfitte contro Roma, Fiorentina e Juventus, il Torino deve rialzare la testa. Ma c’è da aspettare la prossima settimana. Infatti, adesso c’è la pausa dedicata alle Nazionali e non si gioca in Serie A. Poi, di domenica alle ore 15, c’è Torino-Monza. Partita delicata e da non sbagliare per i granata. Vanoli si gioca molto. L’allenatore lavora al Filadelfia in questi giorni, con la testa alla 13^ giornata. Ma non è facile lavorare così. Adams, Ricci e Ilic sono ai box. Inoltre, molti giocatori sono in Nazionale. Tra questi, spicca l’assenza di tutta la difesa. Proprio il reparto che non gira al momento.

Torino, tra i Nazionali stavolta anche Masina

Tutti i difensori sono in Nazionale. Coco è con la Guinea Equatoriale, Walukiewicz con la Polonia e Maripan con il Cile. A questi si aggiunge Masina, che dopo tempo è tornato ad essere convocato dal Marocco. Pure Vojvoda, che può essere adattato in difesa, è con il Kosovo. Non c’è nessuno, sono tutti via. Questo è un problema. In Nazionale possono ritrovare fiducia, ma qui a Torino ci sono meccanismi da sistemare. Al loro ritorno, dovranno essere subito sul pezzo.

Troppi gol subiti

12 partite: 4 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte. Questo è lo score del Torino. 15 gol fatti e 18 gol subiti. Quelli subiti, sono decisamente troppi. Ma almeno all’inizio il Torino segnava, adesso è a secco da 3 partite. Prima i problemi erano collettivi, ora sono individuali. Basti pensare all’autogol di Coco e all’errore di Maripan (che era anche stato espulso a San Siro contro l’Inter). Ma il problema non è solo della difesa: tutti sono coinvolti. Infatti la fase difensiva parte dagli attaccanti e passa anche dal centrocampo. La situazione è da risolvere al più presto.