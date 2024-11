Aaron Ciammaglichella entra, segna e gli Azzurrini ribaltano la partita contro la Polonia: da sotto 2-0 alla vittoria per 2-3

Aaron Ciammaglichella convocato dal CT della nazionale Under 20 per l’Elite League ha segnato un gol importantissimo. Gli Azzurrini stavano perdendo 2-0 contro la Polonia. Poi al 66′ minuto l’allenatore azzurro ha deciso di far entrare il giovane granata. Da lì è partita la rimonta dell’Italia che ha fatto tre gol negli ultimi 12 minuti di partita. All’80’ infatti ha segnato il giovane Juventino Vacca, poi al 90′ ha trovato il gol proprio Ciammaglichella e a completare la rimonta al 92′ ci ha pensato ancora Vacca. Impatto importantissimo del giovane centrocampista granata che sta crescendo sempre di più e che punta ad esordire finalmente in prima squadra.