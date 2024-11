Mai aveva segnato così tanto con la maglia della Nazionale: tre gol nel giro di un mese. In granata due soli gol

Con il gol in rovesciata contro l’Argentina Antonio Sanabria ha segnato il suo terzo gol nelle ultime due partite giocate con la nazionale. Gli altri due erano arrivati contro il Venezuela e avevano regalato al Paraguay la vittoria per 2-1 lo scorso ottobre. Questi tre gol arrivati nel giro di un solo mese testimoniano che il numero 9 del Torino è in uno stato di forma che con la sua Nazionale non aveva mai vissuto, infatti il paraguaiano ha al suo attivo solamente 6 gol in con la nazionale, contando gli ultimi 3 appena segnati. Quest’anno il giocatore granata è stato convocato 5 volte a rappresentare la sua nazione ma nelle prime 3 partite della qualificazione per il prossimo Mondiale non ha giocato neanche un minuto. Il risultato è stato un solo gol segnato in tre partite dalla sua nazionale, una sola vittoria (1-0 contro il Brasile) e due pareggi per 0-0 con Uruguay ed Ecuador. Poi nella partita contro il Venezuela il CT lo ha fatto entrare nel secondo tempo. Quei 45 minuti a Tonny sono bastati per segnare 2 gol e vincere la partita. Contro l’Argentina ha poi giocato 72 minuti trovando un gol veramente stupendo e permettendo al Paraguay di battere i campioni del mondo in carica per 2-1.

Media gol altissima in nazionale, meno nel Toro

Da inizio stagione Sanabria è stato in campo con il Paraguay per 117 minuti ed ha segnato 3 gol. Questi sono numeri incredibili, e la media è di un gol ogni 39 minuti giocati. Una media stratosferica che purtroppo il numero 9 non riesce a mantenere in campionato. Infatti in questo inizio di stagione con il Torino l’attaccante ha segnato 2 gol in 9 partite giocate. In totale è stato in campo con il Toro per 612 minuti e ha fatto registrare una media di 1 gol ogni 302 minuti giocati. Media decisamente inferiore rispetto a quella che sta tenendo con la maglia della nazionale. C’è però da dire che quello di Sanabria in maglia granata non è un inizio deludente, infatti il calciatore a questo punto della stagione non ha mai, da quando gioca al Toro superato i due gol. Nella stagione 2021/22, la prima giocata interamente in maglia granata, fino a dicembre era arrivato a 2 reti e 1 assist per poi concludere la stagione con 6 gol e 5 assist

La stagione dei 12 gol e la scorsa stagione

Nella stagione 2022/23 addirittura Sanabria era rimasto fermo a 2 gol e 1 assist fino a gennaio per poi scatenarsi nella seconda parte di stagione arrivando alla cifra di 12 gol e 4 assist, cifra record per lui. La scorsa stagione anche fino a gennaio era rimasto bloccato a 2 gol e, a dirla tutta, non è riuscito a sbloccarsi in maniera definitiva perché ha concluso la stagione con soli 5 gol e senza neanche un assist. La sua partenza in questa stagione con il Toro è quindi in linea con quelle degli scorsi anni, bisognerà vedere se nella seconda parte di stagione riuscirà a ripetere la sua stagione miracolosa da 12 gol o se invece si fermerà prima.