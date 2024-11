Pesa non poco l’assenza di Schuurs, ormai fermo da oltre un anno: il difensore sta continuando il lavoro di recupero a Londra

Ormai è passato ben più di un anno dall’infortunio di Perr Schuurs. Il 21 ottobre del 2023 il difensore olandese si è rotto il legamento crociato durante la sfida tra Torino e Inter terminata 0-3 per i nerazzurri. Da allora un lunghissimo calvario: dopo una prima operazione è finito di ancora una volta sotto i ferri e ha iniziato un nuovo percorso di riabilitazione che però procede ancora estremamente a rilento, poiché non si vuole forzare un recupero che al momento resta delicato.

A Londra Schuurs col chirurgo che lo ha operato

Attualmente il numero 3 dei granata si trova a Londra dove sta seguendo un percorso di fisioterapia per recuperare dall’infortunio sotto gli occhi esperti del chirurgo che lo ha operato. Il ritorno in campo dell’ex giocatore dell’Ajax tuttavia non è in programma in tempi brevi: nella migliore delle ipotesi Schuurs tornerà ad allenarsi ad inizio 2025. Ovviamente al momento nulla è scontato e i suoi progressi sono monitorati settimana dopo settimana.

Perr Schuurs: quanto manca al Torino

Perr Schuurs nell’unica stagione in cui ha potuto giocare con la maglia del Torino è stato un difensore quasi sempre perfetto, ruvido in marcatura ma senza commettere falli inutili e preciso in impostazione. In particolare ha sostituito in maniera perfetta Bremer che proprio quell’estate era stato ceduto alla Juventus. L’infortunio però ha fermato la crescita di questo giocatore e ha tolto ai granata un giocatore fondamentale. La scorsa stagione la sua assenza si è notata meno perché Alessandro Buongiorno ha preso il controllo della difesa e ha sostituito perfettamente l’olandese. Quest’anno però la mancanza di Schuurs si sta sentendo moltissimo: avere il giocatore che il Torino ha conosciuto due stagioni fa sarebbe per Vanoli un grande regalo.