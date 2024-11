Rigori a favore in Serie A finora. Nelle prime 12 giornate di campionato, sono già 2 i rigori a favore per i granata

Le prime 12 giornate di Serie A Enilive sono andate. Dopo un avvio da record, il Torino si è spento e adesso fa molta fatica. Sono arrivate 4 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte. La prossima partita, in casa contro il Monza, è importantissima. Lo scorso anno, fu decisa da un calcio di rigore di Sanabria. In questa stagione 2024/2025, il Torino ha già avuto 2 rigori a favore. Il primo è stato sbagliato da Sanabria, che ha centrato il palo in Verona-Torino 2-3. Il secondo invece, è stato realizzato da Vlasic in Inter-Torino 3-2. 12 partite giocate su 38, praticamente un terzo di Serie A. Con questa media, a fine anno i rigori potrebbero essere 6 o più. Tanto dipende da quanto si produce in attacco.

Le stagioni 2022/2023 e 2023/2024

Le due stagioni passate, sono state un incubo per quanto riguarda i rigori. Solo 4, 2 a stagione. Nella stagione 2022/2023, 2 realizzati su 2. Il primo da Sasa Lukic in Bologna-Torino 2-1, il secondo da Antonio Sanabria in Torino-Cremonese 2-2. Anche nella stagione 2023/2024, l’ultima di Juric, 2 rigori su 2 segnati. Entrambi da Sanabria: Torino-Atalanta 3-0 e Torino-Monza 1-0. In queste due stagioni il Toro faceva molta fatica a segnare. E infatti poche occasioni create corrispondono a pochi rigori a favore. Nel 2022/2023, solo l’Hellas Verona ha fatto peggio, con 1 solo rigore a favore. Mentre nel 2023/2024, solo la Salernitana ne ha avuti 2, in fondo alla classifica con i granata.

La stagione 2021/2022

Una buona percentuale, anzi ottima, anche nella prima di stagione di Juric, quella 2021/2022. 6 rigori su 6 realizzati. 3 da Andrea Belotti e 3 da Sasa Lukic. Lukic ha segnato in Torino-Spezia 2-1 e Atalanta-Torino 4-4. Belotti invece in Salernitana-Torino 0-1 ed Empoli-Torino 1-3. Questo era un Toro diverso. Con i vari Praet, Brekalo, Pobega e Pjaca la fantasia era molta.