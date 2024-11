Periodo così così per Vlasic con il Torino. Adesso il numero 10 è tornato in Nazionale e in Croazia può ritrovarsi

In questo fine settimana non si gioca in Serie A. Infatti c’è la pausa dedicata alle Nazionali. Nikola Vlasic è stato convocato (insieme a Borna Sosa) in Nazionale. Dopo Euro 2024, si tratta della prima convocazione con la Croazia. Adesso il numero 10 del Toro sta bene e sta giocando anche qui in Italia. Stasera, alle ore 20:45, c’è Scozia-Croazia in Nations League. La Nazionale per Vlasic può essere un occasione importante per ritrovarsi. Vanoli ha ripetuto più volte che ha bisogno di giocare, per mettere minuti nelle gambe. Non è ancora al 100% della sua forma e spera di giocare con la sua Croazia.

Un inizio così così

A causa della pubalgia, che già lo aveva tormentato lo scorso anno, Vlasic ha saltato tutta la preparazione estiva con la squadra. Poi è tornato in campo contro Lazio e Inter da subentrato: un gol e un assist. Ma dopo il botto, il suo inizio di stagione complessivamente è stato così così. Ha giocato anche da titolare, sia da mezzala che sulla trequarti come nel derby, dove è stato uno dei peggiori in campo. Da lui ci si aspetta di più, anche per il numero che porta sulla spalle. Dal Monza in poi, serve cambiare marcia per il bene del Toro. La Nazionale può fargli bene. Come accaduto con Sanabria, che ha trovato ben 3 gol in 2 partite con il Paraguay. Uno bellissimo, contro l’Argentina in rovesciata.

Gli altri impegni

Questa sera in campo non solo Vlasic e Sosa. Alle ore 16 c’è Polonia Under 20-Italia Under 20 per Ciammaglichella. Alle 15 tocca a Gineitis con Cipro-Lituania in Nations League. Alle ore 20 in campo Masina in Gabon-Marocco. Alle 20:45 poi ci sono Walukiewicz e Vojvoda, rispettivamente in Portogallo-Polonia e Romania-Kosovo. Chiude nella notte Maripan: alle ore 2 c’è Perù-Cile. Una giornata ricca di impegni per i granata in Nazionale. Ieri invece è stato il turno di Sanabria, Pedersen e Coco.