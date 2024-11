Un assist per Vanoli dalla Nazionale della Norvegia. Pedersen ha fatto una buona gara, ma da terzino destro e non da esterno

Prima della partita contro il Monza, c’è la pausa dedicata alle Nazionali. Vanoli lavora al Filadelfia ma mancano molti giocatori, tra cui Marcus Pedersen. Il classe 2000 è al momento in ritiro con la sua Norvegia e manda un assist a Vanoli. L’allenatore granata, infatti, gioca con il 3-5-2. Ma il Toro sta vivendo un periodo non nero, di più. Ecco quindi che Vanoli, che ha sempre dichiarato di non essere un integralista, potrebbe essere invogliato a passare alla difesa a 4. In questo senso, Pedersen dalla sua partita in Nations League contro la Slovenia ha mandato un messaggio importante.

La partita

La Norvegia ha battuto per 4-1 in trasferta la Slovenia in Nations League. Pedersen ha giocato tutta la partita: in campo per 90 minuti. Ma non da esterno a tutta fascia. Ha fatto il terzino nel 4-4-2. Sulla destra, ha sfornato una prestazione molto convincente. Che sia quello il ruolo più adatto a lui? Quando il Sassuolo lo aveva preso in prestito dal Feyenoord, era per farlo giocare terzino a 4 dietro, come fa in Nazionale. Vanoli osserva da lontano e valuta le migliori opzioni.

Un avvio complicato

Pedersen è arrivato agli sgoccioli del mercato estivo. Ha raccolto un’eredità pesante come quella di Raoul Bellanova, ceduto all’insaputa di tutti (mister compreso) all’Atalanta per 25 milioni di euro. Per averlo in prestito subito, il Toro ha pagato 1 milione di euro. Poi in estate dovrà riscattarlo per 3,5 milioni. Avvio complicato per lui in granata. Come era ampiamente prevedibile, non spinge come Bellanova. Unica buona prestazione contro la Fiorentina. Per il resto, ci si aspetta di più. La stagione è ancora lunga e la speranza è che la Nazionale possa servire come boost di fiducia per lui. Da esterno destro, a tutta fascia, al momento non convince.