I risultati dei giocatori del Toro in Nazionale. Sanabria fa un gol bellissimo e vince contro l’Argentina.

Nella giornata di ieri, giovedì 14 novembre, sono scesi in campo i primi giocatori del Torino in Nazionale. Grande protagonista Antonio Sanabria del Paraguay. La partita si è giocata stanotte, alle ore 00:30. Paraguay-Argentina 2-1: una grande vittoria. Ospiti in vantaggio all’11’ con Lautaro Martinez. Ma al 19′ pareggia proprio il numero 9 Sanabria. Palla dentro dalla destra e grande rovesciata che non lascia scampo a Emiliano Martinez: davvero un gran gol. Infine al 47′, il gol di Omar Alderete. Notte da sogno per il giocatore del Torino. Al 72′ ha lasciato poi spazio a Isidro Pitta.

Coco e Pedersen

Saul Coco invece, non ha giocato. 0-0 tra Guinea e Algeria e 90 minuti in panchina per il difensore. Vittoria per Marcus Pedersen. La sua Norvegia ha vinto per 4-1 in Slovenia. Decidono le reti di Antonio Nusa (4′ e 59′), Erling Haaland (45′) e Jens Petter Hauge (82′). Inutile il rigore di Benjamin Sesko al 21′. Pedersen ha giocato tutta la partita, da terzino destro nel 4-4-2. Una buona prova la sua.