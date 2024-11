Gvidas Gineitis tra il Toro e il gol con la Lituania. Questo può essere il suo momento, visto anche l’infortunio di Ilic

In casa Toro si pensa alla prossima partita contro il Monza. Poi ci sarà il Napoli, al momento capolista, sempre in casa di domenica alle ore 15. Vanoli si gioca tanto contro i biancorossi, dopo 7 sconfitte nelle ultime 8 partite giocate (Coppa Italia compresa). Molti giocatori però, non stanno lavorando con lui al Filadelfia perché sono in Nazionale. Alcuni di questi, compreso Gvidas Gineitis, stanno facendo molto bene con le loro selezioni. Il lituano classe 2004 ha adesso l’occasione di dare una svolta alla sua stagione. Tra l’entusiasmo del gol con la Nazionale e l’infortunio di Ivan Ilic, può essere il suo momento. Il numero 66 deve approfittarne e dimostrare il suo valore. Vanoli ha piena fiducia in lui.

Il gol in Nazionale

Già da tempo Gineitis è nel giro della sua Nazionale. La Lituania è impegnata, come tutte le squadre europee, in Nations League. Venerdì sera si è giocata Cipro-Lituania. Risultato finale 2-1 per i padroni di casa. Ha aperto le marcature Kastanos del Verona al 18′. Poi nella ripresa, al 47′, Gineitis ha trovato un bel gol dalla distanza. Il gol al 63′ di Tzionis ha chiuso i giochi. Nonostante la sconfitta, si è trattato del primo gol per il giocatore con la Nazionale maggiore. Ora prima di tornare a Torino con il sorriso, c’è Kosovo-Lituania, domani sera alle ore 20:45. Sfida contro Vojvoda.

Il suo momento

Ivan Ilic per infortunio aveva saltato Cagliari-Torino, Torino-Como e Roma-Torino. Poi ha giocato 26 minuti contro la Fiorentina. Solo contro la Roma Gineitis era partito titolare, facendo un brutto primo tempo. Infatti era stato sostituito all’intervallo. Nel derby contro la Juventus, Ilic ha lasciato il campo all’intervallo ed è entrato Gineitis, che è stato molto volenteroso. Evidentemente il serbo non era al top e infatti non è andato in Nazionale. Ora tenta il recupero per il Monza, ma Gineitis si candida per una maglia da titolare.