Vanoli cerca di recuperare più attaccanti possibili ma per il momento solamente Karamoh è a sua disposizione

Vanoli sta cercando di preparare la partita contro il Monza, partita importantissima in cui i granata devono assolutamente fare risultato. Tuttavia per l’allenatore italiano non è affatto facile preparare la sfida di domenica. Infatti tra giocatori infortunati ed altri in nazionale ne sono rimasti ben pochi a Torino ad allenarsi. La situazione più complicata è quella dell’attacco: ora come ora solamente Yann Karamoh si sta allenando con il gruppo diretto da Vanoli. Oltretutto il numero 7 è l’attaccante con meno minuti giocati da quando Vanoli è allenatore del Torino, e dire che insieme a Sanabria è il solo a non essersi mai infortunato. Proprio il paraguayano pur non essendo infortunato è attualmente indisponibile per il mister perché è in ritiro con la sua nazionale. Giocherà martedì contro la Bolivia e poi il viaggio di ritorno dal sud America richiederà una giornata. Il numero 9 sarà quindi a disposizione di Vanoli non prima di giovedì.

Njie e Adams si allenano ancora a parte

Anche Alieu Njie e Ché Adams non si stanno allenando con la squadra. Infatti entrambi sono infortunati. Non sono infortuni particolarmente gravi e stanno cercando di recuperare il prima possibile, tuttavia nessuno dei due si è ancora allenato in gruppo. Il numero 92 e il numero 18 sono quindi ancora alla fase degli allenamenti in solitaria per provare a guarire dai rispettivi infortuni. Lo svedese è alle prese con un affaticamento muscolare dopo il derby mentre lo scozzese si è procurato un infortunio muscolare alla coscia nella partita contro la Fiorentina e per questo motivo ha dovuto anche saltare la sfida contro la Juventus. Lo staff di Vanoli sta lavorando per farli tornare il prima possibile a disposizione ma anche se dovessero già tornare per la gara contro il Monza si potrebbero allenare in gruppo solamente negli ultimi giorni.

Senza nemmeno Zapata e Savva

Situazione già disastrosa che però peggiora ancora di più quando si pensa che anche Duvan Zapata e Zanos Savva sono infortunati. Il primo ha concluso la stagione con larghissimo anticipo a causa della rottura del legamento crociato rimediata contro l’Inter, il secondo invece potrebbe tornare verso metà dicembre dopo essersi operato a settembre per una lesione parziale del tendine rotuleo. Tra attaccanti che staranno fuori ancora parecchio, altri che potrebbero essere recuperati e uno in nazionale a Vanoli non rimangono molte scelte. Il tecnico granata spera che Njie ed Adams tornino il prima possibile e che Sanabria non torni troppo stanco, a livello fisico e mentale, dal viaggio.