La pausa nazionali continua e oggi sono in programma due partite che potrebbero riguardare i giocatori granata

Continua la pausa per le nazionali e ogni giorno vanno in scena partite avvincenti nelle quali i giocatori danno il massimo per rappresentare al meglio la propria nazione. Oggi in particolare andranno in scena due incontri che riguardano due dei tanti calciatori granata partiti per i rispettivi ritiri nazionali. Infatti la Norvegia di Pedersen sfiderà il Kazakistan in una partita che potrebbe decidere le sorti del gruppo G della Nations League B. Infatti la squadra di Haaland è a 10 punti, in perfetta parità con l’Austria che però si trova a condurre il girone per la differenza reti. La sfida è in programma alle 18 in casa della Norvegia, all’Ullevaal Stadion. Solamente un’ora prima giocherà anche la Guinea Equatoriale di Saul Coco contro il Togo. La posta in pallio è la possibilità di qualificarsi al Mondiale del 2026, possibilità che non è molto concreta visto che attualmente la squadra del difensore granata si trova penultima nel girone con appena 3 punti in 4 partite.