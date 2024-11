Verso Torino-Monza di domenica pomeriggio. In attacco il Toro fa fatica e Sanabria è l’unica certezza al momento

Toro alla ricerca di punti. In questo fine settimana non si è giocato, perché c’è stata la pausa dedicata alle Nazionali. Ma ora si torna in campo per la 13^ giornata di Serie A Enilive. Domenica, alle ore 15:00, c’è Torino-Monza allo Stadio Olimpico Grande Torino. Toro che nelle ultime 3 partite non ha fatto gol. Serve un’inversione di marcia da parte degli uomini di Vanoli, dopo un derby perso malamente. In attacco, la situazione è delicata. Antonio Sanabria è l’unica certezza. Vanoli dovrebbe tornare al 3-5-2, con le due punte. Ma non c’è molta scelta in attacco.

La situazione

Zapata si è fatto male e ha finito la stagione. Il suo sostituto arriverà a gennaio dal mercato (si spera). Adams invece è uscito dopo pochi minuti contro la Fiorentina. Non è partito con la Scozia e tenta il recupero. Non è detto che recuperi per il Monza: le sue condizioni verranno ancora valutate. Njie anche non è partito per la Svezia, con la selezione Under 20. Ma il suo affaticamento muscolare dovrebbe essere smaltito. Ma non è ancora partito titolare al Toro. Karamoh invece sta bene e spera di poter giocare, anche solo qualche minuto. L’unico certo di giocare dall’inizio è Sanabria. Il numero 9 però, sarà l’ultimo a rientrare a Torino con Maripan dal Sudamerica. Galvanizzato dal gol in rovesciata.

Servono i gol

Poi c’è anche Vlasic, in un brutto momento come tutti d’altronde, che può dare una mano. Servono i gol. Contro Roma, Fiorentina e Juventus non solo non sono arrivati, ma è sembrato proprio che il Torino non avesse idee. Vanoli è chiamato a trovare nuove soluzioni per fare girare la squadra. I gol fatti finora sono 15. Ma quelli subiti, 18, sono anche troppi. Serve il massimo da parte di tutti per uscire da questo brutto momento. Torino-Monza sarà una partita che dirà molto.