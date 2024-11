Samuele Ricci contro il Monza vuole esserci a tutti i costi. Il numero 28 del Torino deve essere un leader di questa squadra

Domenica alle ore 15 il Torino torna in campo, in casa contro il Monza. Sia i granata che i biancorossi hanno bisogno di punti e per questo si prospetta una partita molto delicata. Il Toro davanti al proprio pubblico vuole interrompere questo brutto loop negativo nel quale si è infilato dopo il successo contro il Como: 0 gol fatti nelle ultime 3 partite e un derby giocato non male, di più.

Giocatore importante per Vanoli

Per rialzarsi la formazione granata ha bisogno dei suoi giocatori chiave: Samuele Ricci è uno di questi. Il numero 28, dopo l’infortunio nel derby, ha lavorato a parte per diversi giorni ma ora è tornato a completamente disposizione di Vanoli e contro il Monza ci sarà: una notizia, questa, che fa certamente felice Paolo Vanoli che lo considera un giocatore più importante, anche se il centrocampista deve ancora completamente diventare un leader di questa squadra.

Ricci, da un giocatore come lui serve di più

Proprio a un giocatore come lui si chiede di trascinare la squadra. Ricci è insostituibile al momento nel Torino: fin qui ha giocato tutte le 12 partite di Serie A, tutte da titolare. Per lui solo 2 cartellini gialli, ma 0 gol e 0 assist. Deve essere più incisivo e può esserlo. Nelle ultime gare, di pari passo con il Torino, è sembrato un po’ spento. Ma anche in Nazionale ha convinto e alla grande.

Se è vero che le sue prestazioni gli hanno permesso spesso di guadagnare il 6 in pagelle, è altrettanto vero che troppo spesso si è limitato a svolgere il compitino, senza riuscire a esprimere tutto le sue qualità tecniche. Da un giocatore con le sue qualità è lecito aspettarsi un cambio di marcia, soprattutto in un periodo come questo che per il Torino è tutt’altro che semplice: non bastano le prestazioni da 6 in pagelle da chi ambisce a essere il regista titolare della nazionale italiana.