L’attaccante entra al 65′ contro la Bolivia e sei minuti dopo dà il via all’azione dell’1-1. C’è gioia anche per Maripan con il Cile

La partite di qualificazioni al Mondiale del girone sudamericano hanno fatto bene ad Antonio Sanabria: dopo il gol all’Argentina di pochi giorni fa, l’attaccante è stato ancora decisivo con il suo Paraguay. L’attaccante ieri sera è stato tra i protagonisti della gara contro la Bolivia: ha iniziato dalla panchina ma al 65′, con la Bolivia avanti per 1-0, è entrato in campo. Sei minuti dopo si è reso subito protagonista strappando il pallone dai piedi di un difensore avversario e dando il via all’azione del gol del momentaneo 1-1 (la partita è poi terminata 2-2) siglato da Miguel Almiron del Newcastle.

Maripan protagonista in Cile-Venezuela

Poche ore dopo, a Santiago, è sceso in campo anche Guillermo Maripan. Il difensore ha guidato la retroguardia del Cile (di cui è capitano) nella partita contro il Venezuela: i padroni di casa hanno vinto 4-2 (da segnalare anche un autogol dell’ex granata Tomas Rincon), avvicinandosi così in classifica proprio alla Vinotinto e alla Bolivia (al momento settima) riaccendendo così la speranza di riuscire a qualificarsi per il Mondiale del 2026. Maripan è rimasto in campo per tutta la partita disputando una buona gara ed è esente da responsabilità in occasione dei due gol subiti dalla sua nazionale.