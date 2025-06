Nuovi problemi per Sazonov. Il difensore georgiano ha subito un infortunio al ginocchio con la Nazionale. Il Toro attende l’esito degli esami

Nuovi problemi fisici per Saba Sazonov. Il difensore georgiano ha subito un infortunio al ginocchio nel corso della sfida tra la Georgia e la Francia Under 21 negli Europei di categoria. Una partita dolce amara per il giocatore, che ha segnato il gol del momentaneo 2-1 per i suoi (la sfida è terminata 3-2 per i francesi).

Sazonov è da poco rientrato dal grave infortunio al legamento crociato subito lo scorso settembre. L’operazione, la riabilitazione e il ritorno in campo. Gli Europei con la Georgia sembravano poter essere la rinascita del granata, fermato ancora una volta dal suo ginocchio.

Il Torino in ansia

Il Torino aspetta l’esito degli esami di Sazonov. I controlli sono stati affidati all’equipe medica georgiana. I granata attendono e incrociano le dita, con la speranza di poter contare sul difensore nel ritiro del prossimo luglio.

Sazonov, arrivato in prestito dall’Empoli, è un giocatore talentuoso e sfortunato. Ad appena 23 anni, il centrale ha dovuto saltare un’intera stagione per uno degli infortuni più gravi che possano capitare nel calcio. Il giocatore trema a causa della paura di un nuovo lungo stop.

I numeri di Sazonov in granata

Sazonov è stato fin qui una meteora. Il georgiano è sceso in campo con il Torino, ha brillato per alcune partite ed è poi sparito per l’infortunio al crociato. L’ex Zenit ha fin qui raccolto 13 presenze con il Toro. Saba ha fatto compagnia a un altro centrale sfortunato, Perr Schuurs.

L’olandese è sulla via del ritorno dopo il calvario legato all’infortunio al legamento crociato rimediato 2 anni fa. Tra operazioni e ricadute, l’ex Ajax non è ancora tornato in campo. Come ha mostrato il giocatore stesso sul suo profilo social, Schuurs è tornato ad allenarsi al Filadelfia in attesa di partire con il gruppo verso il prossimo ritiro estivo.